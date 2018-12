Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 09:15

VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 ERICA TERENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio

IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

ANCHE QUEST’ANNO, COME DA TRADIZIONE, ROMA SI PREPARA A DARE IL SUO ADDIO ALL’ANNO CHE FINISCE E IL BENVENUTO AL NUOVO IN GRANDE STILE.

LA CITTÀ ETERNA HA UN PROGRAMMA RICCHISSIMO DI EVENTI. LA FESTA DI ROMA DURERÀ IN TOTALE 24 ORE INIZIANDO ALLE 21 DEL 31 DICEMBRE 2018 E TERMINANDO ALLE 21 DEL 1 GENNAIO 2019

LA FESTA AVRÀ INIZIO AL CIRCO MASSIMO PER POI SPOSTARSI IN PIAZZA DELL’EMPORIO, GIARDINO DEGLI ARANCI, LUNGOTEVERE, ISOLA TIBERINA E LE BIBLIOTECHE ROMANE.

LE STRADE CHE RIMANGONO CHIUSE AL TRAFFICO SONO, QUINDI, QUELLE ADIACENTI IL CIRCO MASSIMO: VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEI CERCHI.

I PEDONI POTRANNO ACCEDERE ALL’AREA PER LA FESTA DI ROMA TRAMITE GLI INGRESSI DI VIALE AVENTINO, VIA DELLE TERME DECIANE, VIA DELLA GRECIA E VIA DEI CERCHI.

PER LA NOTTE DI CAPODANNO IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE OSSERVERÀ DEGLI ORARI STRAORDINARI: IL SERVIZIO DELLE METROPOLITANE RIMARRÀ ATTIVO FINO ALLE 3.30 DI NOTTE, MENTRE SUCCESSIVAMENTE A QUESTO ORARIO VI SARÀ IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO DI QUESTI ULTIMI, IL COMUNE HA PREVISTO UN POTENZIAMENTO DELLE CORSE.

APERTE FINO ALLE 3.30 DI NOTTE ANCHE LE TRATTE ROMA-LIDO E LA REGIONALE ROMA-NORD. L’UNICA CHE TERMINERÀ LE SUE CORSE ALLE 21 È INVECE LA TERMINI-CENTOCELLE.

DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

