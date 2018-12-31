Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
IL TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA EDIZIONE.
NUMEROSE LE ATTRAZIONI DEL VILLAGGIO E TUTTE AL COPERTO: IL PRESEPE, LA CASA DI BABBO NATALE E TANTE ALTRE.
PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, E’ MODIFICATA LA VIABILITA’ DELLA ZONA FINO AL 6 GENNAIO.
A CERVETERI. PER LA MANIFESTAZIONE LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE FINO AL 6 GENNAIO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI, VIALE MATTEOTTI E VIA MARCHE DALLE 18 ALLE 24.
INTERDETTA AL TRAFFICO VEICOLARE ANCHE VIA PAGLIUCA PER L’ESPOSIZIONE DEL PRESEPE TRADIZIONALE.
DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral