Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 10:30

VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 ERICA TERENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio

RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

E SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA.

A ROMA, INIZIA ALLE ORE 14 “WE RUN ROME” LA GARA PODISTICA CON PARTENZA DA VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E CHE PERCORRERÀ PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, PIAZZA DEL POPOLO, IL PINCIO, VILLA BORGHESE, VIA VENETO, VIA DEI FORI IMPERIALI, IL COLOSSEO PER TERMINARE ANCORA UNA VOLTA ALLE TERME DI CARACALLA.

PER CONSENTIRE L’OTTIMALE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DELLA ZONA.

INOLTRE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TRA LE 13 E LE 15.30, SONO DEVIATE O LIMITATE NUMEROSE LINEE BUS E TRAM DELLA ZONA

DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral