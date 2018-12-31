Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 11:30
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VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
SULLA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
E SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA.
A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA EDIZIONE.
NUMEROSE LE ATTRAZIONI DEL VILLAGGIO E TUTTE AL COPERTO: IL PRESEPE, LA CASA DI BABBO NATALE E TANTE ALTRE.
PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, E’ MODIFICATA LA VIABILITA’ DELLA ZONA FINO AL 6 GENNAIO.
DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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