Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 12:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA A24 E LA TIBURTINA;

SULLA CASSIA SI RALLENTA ANCORA ALL’ALTEZZA DE LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI.

PER CHI VIAGGIA SULLA NOMENTANA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CODE INVECE SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA.

A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA EDIZIONE.

NUMEROSE LE ATTRAZIONI DEL VILLAGGIO E TUTTE AL COPERTO: IL PRESEPE, LA CASA DI BABBO NATALE E TANTE ALTRE.

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, È MODIFICATA LA VIABILITA’ DELLA ZONA FINO AL 6 GENNAIO.

