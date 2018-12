Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

ANCORA PROBLEMI PER COLORO CH SONO IN VIAGGIO SULL’A1 ROMA NAPOLI; RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

A ROMA, NELLA GIORNATA ODIERNA, IL TRASPORTO PUBBLICO EFFETTUERA’ UN SERVIZIO STRAORDINARIO; LE LINEE A-B/B1-C DELLA METROPOLITANA SARANNO ATTIVE ININTERROTTAMENTE FINO ALLE 3.30 DI DOMANI PRIMO GENNAIO; INOLTRE, QUEST’ANNO, ANCHE LE FERROVIE REGIONALI PROLUNGHERANNO L’ORARIO E, ANALOGAMENTE ALLA RETE METROPOLITANA, LA ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO EFFETTUERANNO LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE 3.30. LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE TERMINERÀ LE CORSE ALLE 21; AL TERMINE DEL SERVIZIO METROFERROVIARIO, CIRCOLERANNO SINO ALLE 8 LE LINEE BUS NOTTURNE CHE SEGUONO I PERCORSI DI METRO E FERROVIE. LA RETE DI SUPERFICIE TERMINERA’ IL SERVIZIO ALLE 21, AD ECCEZIONE DI ALCUNE LINEE CHE PROLUNGHERANNO IL SERVIZIO SINO ALLE 3.30.

