Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 17:15
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VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ANCHE QUEST’ANNO, COME DA TRADIZIONE, ROMA SI PREPARA A DARE IL SUO ADDIO ALL’ANNO CHE FINISCE E IL BENVENUTO AL NUOVO IN GRANDE STILE.
LA CITTÀ ETERNA HA UN PROGRAMMA RICCHISSIMO DI EVENTI. LA FESTA DI ROMA DURERÀ IN TOTALE 24 ORE INIZIANDO ALLE 21 DEL 31 DICEMBRE 2018 E TERMINANDO ALLE 21 DEL 1 GENNAIO 2019
LA FESTA AVRÀ INIZIO AL CIRCO MASSIMO PER POI SPOSTARSI IN PIAZZA DELL’EMPORIO, GIARDINO DEGLI ARANCI, LUNGOTEVERE, ISOLA TIBERINA E LE BIBLIOTECHE ROMANE.
LE STRADE CHE RIMANGONO CHIUSE AL TRAFFICO SONO, QUINDI, QUELLE ADIACENTI IL CIRCO MASSIMO: VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEI CERCHI.
I PEDONI POTRANNO ACCEDERE ALL’AREA PER LA FESTA DI ROMA TRAMITE GLI INGRESSI DI VIALE AVENTINO, VIA DELLE TERME DECIANE, VIA DELLA GRECIA E VIA DEI CERCHI.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, VERRA’ EFFETTUATO UN SERVIZIO STRAORDINARIO; LE LINEE A-B/B1-C DELLA METROPOLITANA SARANNO ATTIVE ININTERROTTAMENTE FINO ALLE 3.30 DI DOMANI PRIMO GENNAIO; INOLTRE, QUEST’ANNO, ANCHE LE FERROVIE REGIONALI PROLUNGHERANNO L’ORARIO E, ANALOGAMENTE ALLA RETE METROPOLITANA, LA ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO EFFETTUERANNO LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE 3.30. LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE TERMINERÀ LE CORSE ALLE 21; AL TERMINE DEL SERVIZIO METROFERROVIARIO, CIRCOLERANNO SINO ALLE 8 LE LINEE BUS NOTTURNE CHE SEGUONO I PERCORSI DI METRO E FERROVI. LA RETE DI SUPERFICIE TERMINERA’ IL SERVIZIO ALLE 21, AD ECCEZIONE DI ALCUNE LINEE CHE PROLUNGHERANNO IL SERVIZIO SINO ALLE 3.30.
MAGGIORI DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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