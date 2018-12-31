Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA E’ ANCORA RALLENTATO, IN DIREZIONE ROMA, PER UN INCONVENIENTE TECNICO IN PROSSIMITA’ DI AREZZO. RITARDI FINO A 60 MINUTI.
INFINE ANDIAMO A CERVETERI DOVE, PER LA MANIFESTAZIONE LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE, FINO AL 6 GENNAIO, SARANNO ATTIVI I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI, VIALE MATTEOTTI E VIA MARCHE DALLE 18 ALLE 24.
CHIUSA AL TRAFFICO ANCHE VIA PAGLIUCA PER L’ESPOSIZIONE DEL PRESEPE TRADIZIONALE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO
Servizio fornito da Astral