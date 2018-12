Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 19:15

VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA E’ RALLENTATO, IN DIREZIONE ROMA, PER UN INCONVENIENTE TECNICO IN PROSSIMITA’ DI AREZZO. RITARDI FINO A 60 MINUTI.

ANCHE QUEST’ANNO, COME DA TRADIZIONE, ROMA SI PREPARA A DARE IL SUO ADDIO ALL’ANNO CHE FINISCE E IL BENVENUTO AL NUOVO IN GRANDE STILE.

LA CITTÀ ETERNA HA UN PROGRAMMA RICCHISSIMO DI EVENTI; LA FESTA DI ROMA INFATTI INIZIERA’ ALLE 22 DI QUESTA SERA AL CIRCO MASSIMO PER POI SPOSTARSI IN PIAZZA DELL’EMPORIO, GIARDINO DEGLI ARANCI, LUNGOTEVERE, ISOLA TIBERINA E LE BIBLIOTECHE ROMANE.

LE STRADE CHE RIMANGONO CHIUSE AL TRAFFICO SONO, QUINDI, QUELLE ADIACENTI IL CIRCO MASSIMO: VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEI CERCHI.

I PEDONI POTRANNO ACCEDERE ALL’AREA PER LA FESTA DI ROMA TRAMITE GLI INGRESSI DI VIALE AVENTINO, VIA DELLE TERME DECIANE, VIA DELLA GRECIA E VIA DEI CERCHI.

LA FESTA DI ROMA PROSEGUIRA’ POI NELLA GORNATA DI DOMANI PRIMO GENNAIO, SEMPRE NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO.

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, VERRA’ EFFETTUATO UN SERVIZIO STRAORDINARIO: LE METROPOLITANE SARANNO ATTIVE FINO ALLE 3.30 DI NOTTE, SUCCESSIVAMENTE CIRCOLERANNO, SINO ALLE 8 DEL MATTINO, LE LINEE BUS NOTTURNE.

APERTE FINO ALLE 3.30 DI NOTTE ANCHE LE FERROVIE ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, MENTRE LA TERMINI CENTOCELLE TERMINERÀ LE SUE CORSE ALLE 21.

ANCHE LA RETE DI SUPERFICIE SARA’ ATTIVA FINO ALLE 21, AD ECCEZIONE DI ALCUNE LINEE CHE PROLUNGHERANNO IL SERVIZIO SINO ALLE 3.30.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

