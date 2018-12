Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 19:45

VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VEROLI VERSO SORA.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA IN DIREZIONE ROMA, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI AREZZO.

INFINE ANDIAMO A CERVETERI DOVE, PER LA MANIFESTAZIONE LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE, FINO AL 6 GENNAIO, SARANNO ATTIVI I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI, VIALE MATTEOTTI E VIA MARCHE DALLE 18 ALLE 24.

CHIUSA AL TRAFFICO ANCHE VIA PAGLIUCA PER L’ESPOSIZIONE DEL PRESEPE TRADIZIONALE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral