Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 20:30

VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VEROLI VERSO SORA, TRAFFICO REGOLARE.

SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TOR BELLA MONACA E APPIA.

PROBLEMI ANCHE SULLA COLOMBO, SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI E CODE DALLA VIA DEI LAGHI AD ALBANO NELLE DUE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL6 ROMA CASSINO PER INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO NELLA STAZIONE TOR VERGATA.

A ROMA, NELLANOTTE DI CAPODANNO, IL TRASPORTO PUBBLICO EFFETTUERA’ UN SERVIZIO STRAORDINARIO; LE LINEE A-B/B1-C DELLA METROPOLITANA SARANNO ATTIVE ININTERROTTAMENTE FINO ALLE 3.30 DI DOMANI PRIMO GENNAIO; INOLTRE, ANCHE LE FERROVIE REGIONALI PROLUNGHERANNO L’ORARIO E, ANALOGAMENTE ALLA RETE METROPOLITANA, LA ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO EFFETTUERANNO LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE 3.30. LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE TERMINERÀ LE CORSE ALLE 21; AL TERMINE DEL SERVIZIO METROFERROVIARIO, CIRCOLERANNO SINO ALLE 8 LE LINEE BUS NOTTURNE CHE SEGUONO I PERCORSI DI METRO E FERROVI. LA RETE DI SUPERFICIE TERMINERA’ IL SERVIZIO ALLE 21, AD ECCEZIONE DI ALCUNE LINEE CHE PROLUNGHERANNO IL SERVIZIO SINO ALLE 3.30.

E’ TUTTO PER OGGI, DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURI DI BUON ANNO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

