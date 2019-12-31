Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DLE TERRITORIO ECCETTO
SUL RACCORDO ,IN INTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE AL KM 53+900, AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO.
PRESTARE ATTENZIONE
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE NEL FRUSINATE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA.
SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA SP125 AUSENTE RIMANE CHIUSA A CASUA DI FRANE DAL KM 19+500 AL KM 20+750. NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
INFINE
OGGI TRA LE ORE 13 E LE ORE 16 SI SVOLGERA’ LA NONA EDIIZONE DELLA GARA PODISTICA WE RUN ROMA. PREVISTI DUE PERCORSI, UNO COMPETITIVO E UNO AMATORIALE. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. PREVISTE DEVIAZIONI AL TRAFFICO E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO . INN PARTICOLARE LA LINEA TRAM 3 DALLE ORE 12 LIMITERA’ IL PERCORSO.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral