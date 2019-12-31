Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DLE TERRITORIO ECCETTO
SUL RACCORDO ,IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AL KM 53+900 ALTEZZA VIA LAURENTINA
SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA TRILUSSIA E VIA APPIA NELEL DUE DIREZIONI
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE NEL FRUSINATE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA.
SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA SP125 AUSENTE RIMANE CHIUSA A CASUA DI FRANE DAL KM 19+500 AL KM 20+750. NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A, PREVISTE NAVETTE BUS SOSTIUTIVE TRA CORNELIA E VALLE AURELIA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMOA GGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’
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