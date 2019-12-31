Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA TRILUSSIA E VIA APPIA NELEL DUE DIREZIONI
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE NEL FRUSINATE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA BORGO FAITI E PONTINIA.
SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA SP125 AUSENTE RIMANE CHIUSA A CASUA DI FRANE DAL KM 19+500 AL KM 20+750. NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
INFINE,
OGGI A ROMA TRA LE ORE 13 E LE ORE 16 SI SVOLGERA’ LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA WE RUN ROMA. PREVISTI DUE PERCORSI, UNO COMPETITIVO E UNO AMATORIALE. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. PREVISTE DEVIAZIONI AL TRAFFICO E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO . IN PARTICOLARE LA LINEA TRAM 3 DALLE ORE 12 LIMITERA’ IL PERCORSO.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’
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