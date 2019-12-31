Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA TRILUSSIA E VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI,
RIMANGONO CHIUSE ALCUNE STRADE DELLA REGIONE COME LA
VIA APPIA TRA BORGO FAITI E PONTINIA
LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE
NEL REATINO LA SP54 MAGLIANO SABINA IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
E NEL FRUSINATE LA SP76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT0’ANDREA DEL GARIGLIANO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A, PREVISTE NAVETTE BUS SOSTIUTIVE TRA CORNELIA E VALLE AURELIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA SULLA LINEA FL7 ROMA FORMIA IN DIREZIONE DI ROMA PER UN PROBLEMA TECNICO A LATINA
RITARDI FINO A 30 MINUTI
ANCHE LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL2 ROMA TIVOLI E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA MARCELLINA E GUIDONIA. RITARDI FINOP A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’
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