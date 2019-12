Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECHINA NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO

TRASPORTO PUBBLICO

QUESTA SERA LE ULTIME PARTENZE DELLE METRO SARANNO ALLE ORE 2.30 DAI CAPOLINEA. DOPO TALE ORARIO SONO PREVISTI BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI nMA-Nmb-Nmb1-Nmc-Nme SOSTITUTIVE ANCHE DELLA ROMA LIDO

OGGI A ROMA TRA LE ORE 13 E LE ORE 16 SI SVOLGERA’ LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA WE RUN ROMA. PREVISTI DUE PERCORSI, UNO COMPETITIVO E UNO AMATORIALE. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. PREVISTE DEVIAZIONI AL TRAFFICO E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO . IN PARTICOLARE LA LINEA TRAM 3

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL7 ROMA FORMIA E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA IN DIREZIONE DI ROMA

RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

MENTRE LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL2 ROMA TIVOLI PERMANERALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA MARCELLINA E GUIDONIA. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

