Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA

MENTRE SU VIA CASILINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO

A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI,

RIMANGONO CHIUSE ALCUNE STRADE DELLA REGIONE COME LA

VIA APPIA TRA BORGO FAITI E PONTINIA

LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE

NEL REATINO LA SP54 MAGLIANO SABINA IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

E NEL FRUSINATE LA SP76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT0’ANDREA DEL GARIGLIANO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A, PREVISTE NAVETTE BUS SOSTIUTIVE TRA CORNELIA E VALLE AURELIA

OGGI A ROMA TRA LE ORE 13 E LE ORE 16 SI SVOLGERA’ LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA WE RUN ROMA. PREVISTI DUE PERCORSI, UNO COMPETITIVO E UNO AMATORIALE. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. PREVISTE DEVIAZIONI AL TRAFFICO E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO . IN PARTICOLARE LA LINEA TRAM 3

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL2 ROMA TIVOLI PERMANERALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA MARCELLINA E GUIDONIA. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’

Servizio fornito da Astral