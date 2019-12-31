Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 11.20VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
CODE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E ALBUCCIONE NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA TRA VIA TOR SANT’ANTONIO E VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI
SI STA IN CODA SU VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA CAMPOBELLO E VIA NDI PRATICA NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
OGGI A ROMA TRA LE ORE 13 E LE ORE 16 SI SVOLGERA’ LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA WE RUN ROMA. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. PREVISTE DEVIAZIONI AL TRAFFICO E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO . IN PARTICOLARE LA LINEA TRAM 3
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL2 ROMA TIVOLI PERMANERALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA MARCELLINA E GUIDONIA. RITARDI FINO A 80 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI,
RIMANGONO CHIUSE ALCUNE STRADE DELLA REGIONE COME LA
VIA APPIA TRA BORGO FAITI E PONTINIA
LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE
E NEL FRUSINATE LA SP76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT0’ANDREA DEL GARIGLIANO
MENTRE NEL REATINO LA SP54 MAGLIANO SABINA IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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