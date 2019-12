Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 12.20VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

MENTRE SI STA IN CODA SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE SU VIA NOMENTANA TRA VIA DI SANTA LUCIA E COLLEVERDE

SE SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA

CODE A CAUSA ANCHE DI INCIDENTE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI CAVA DE SELCI IN DIREZIONE DI SANTA MARIA DELLE MOLE

ANDIAMO NEL CENTRO URBANO DI FRASCATI,TRAFFICO INTENSO SU VIA GREGORIANA TRA VIA NAGELO CELLI E VIA TUSCOLANA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

OGGI A ROMA TRA LE ORE 13 E LE ORE 16 SI SVOLGERA’ LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA WE RUN ROMA. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. PREVISTE DEVIAZIONI AL TRAFFICO E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO . IN PARTICOLARE LA LINEA TRAM 3

A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI,

RIMANGONO CHIUSE ALCUNE STRADE DELLA REGIONE COME LA

VIA APPIA TRA BORGO FAITI E PONTINIA

LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE

E NEL FRUSINATE LA SP76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

MENTRE NEL REATINO LA SP54 MAGLIANO SABINA IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’

Servizio fornito da Astral