Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E PANTANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
E SULLA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
PER LA NOTTE CHE PORTA AL CAPODANNO, LE LINEE A, B/B1 E C DEL METRÒ, LA ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO SARANNO ATTIVE CON ORARIO PROLUNGATO SINO ALLE 2.30 DI NOTTE
SULLA METRO B, POSSIBILE CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO NEL CORSO DELLA SERATA
MENTRE PER BUS E TRAM QUESTA SERA ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00
AD ECCEZIONE DI ALCUNE LINEE CHE PROSEGUIRANNO IL SERVIZIO SINO ALLE ORE 2.30
IL DETTAGLIO DELLE LINEE INTERESSATE COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALASPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
NELLA NOTTE TRA IL 31 E L’1 SARÀ SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
DALLE 2.30 E SINO ALLE 8, SARANNO PERÒ ATTIVE LE LINEE BUS NMA-NMB-NMB1-NMC-NME SUI PERCORSI DELLE METRO A-B-B1-C E DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO
È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral