Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 16:30

IL TRAFFICO E’ GENERALMENTE SCORREVOLE

SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

A PARTE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

E DELLE CODE SULLA ROMA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA, IN DIREZIONE ROMA

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SERVIZIO STRAORDINARIO QUESTA NOTTE PER LE METRO A, B/B1 E C DEL METRÒ

E PER LE LINEE ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

CHE SARANNO ATTIVE SINO ALLE 2.30 DOPO LA MEZZANOTTE

MENTRE PER BUS E TRAM QUESTA SERA ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00

AD ECCEZIONE DI ALCUNE LINEE CHE PROSEGUIRANNO IL SERVIZIO SINO ALLE ORE 2.30

IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALASPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

SARÀ SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI

DALLE 2.30 E SINO ALLE 8, SARANNO FARANNO SERVIZIO LE LINEE BUS CHE SEGUONO IN SUPERFICE IL PERCORSO DELLE METROPOLITANE

QUESTA NOTTE E’ SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI

DOMANI LA RETE DEL TRASPORTO INIZIA IL SERVIZIO ALLE ORE 8 E PROSEGUIRA’ SEGUENDO IL CONSUETO ORARIO FESTIVO

