Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IL TRAFFICO E’ GENERALMENTE SCORREVOLE
SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
A PARTE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
E DELLE CODE SULLA ROMA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA, IN DIREZIONE ROMA
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SERVIZIO STRAORDINARIO QUESTA NOTTE PER LE METRO A, B/B1 E C DEL METRÒ
E PER LE LINEE ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
CHE SARANNO ATTIVE SINO ALLE 2.30 DOPO LA MEZZANOTTE
MENTRE PER BUS E TRAM QUESTA SERA ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00
AD ECCEZIONE DI ALCUNE LINEE CHE PROSEGUIRANNO IL SERVIZIO SINO ALLE ORE 2.30
IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALASPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
SARÀ SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
DALLE 2.30 E SINO ALLE 8, SARANNO FARANNO SERVIZIO LE LINEE BUS CHE SEGUONO IN SUPERFICE IL PERCORSO DELLE METROPOLITANE
QUESTA NOTTE E’ SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
DOMANI LA RETE DEL TRASPORTO INIZIA IL SERVIZIO ALLE ORE 8 E PROSEGUIRA’ SEGUENDO IL CONSUETO ORARIO FESTIVO
È TUTTO
Servizio fornito da Astral