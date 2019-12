Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA ROMA-FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA

NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DIVERSI VEICOLI,

ANCORA CODE CON TENDENZA ALL’AUMENTO,

ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A12 ROMA-TARQUINIA, IN DIREZIONE ROMA, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSI D’EMERGENZA

INCIDENTE RISOLTO, SULLA VIA NETTUNENSE, PERMANGONO CODE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE DELL’APPIA

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA NOMENTANA ALTRI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI

SUL RACCORDO INCIDNETE TRA LE USCITE NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE IN INTERNA

AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

RICORDIAMO CHE

QUESTA NOTTE E’ SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI

DOMANI LA RETE DEL TRASPORTO INIZIERA’ IL SERVIZIO ALLE ORE 8 E PROSEGUIRA’ SEGUENDO IL CONSUETO ORARIO FESTIVO

È TUTTO

