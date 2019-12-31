Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
ANCORA DISAGI SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI
ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A12 ROMA-TARQUINIA, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA D’EMERGENZA, CODE IN DIREZIONE ROMA
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE, AL MOMENTO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE, VERSO L’EUR, LA CAUSA UN INCIDENTE
TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SERVIZIO STRAORDINARIO QUESTA NOTTE PER LE METRO A, B/B1 E C DEL METRÒ
E PER LE LINEE ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
CHE SARANNO ATTIVE SINO ALLE 2.30 DOPO LA MEZZANOTTE
MENTRE PER BUS E TRAM QUESTA SERA ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00
AD ECCEZIONE DI ALCUNE LINEE CHE PROSEGUIRANNO IL SERVIZIO SINO ALLE ORE 2.30
IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALASPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
SARÀ SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
DALLE 2.30 E SINO ALLE 8, SARANNO FARANNO SERVIZIO LE LINEE BUS CHE SEGUONO IN SUPERFICE IL PERCORSO DELLE METROPOLITANE
QUESTA NOTTE E’ SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
DOMANI LA RETE DEL TRASPORTO INIZIA IL SERVIZIO ALLE ORE 8 E PROSEGUIRA’ SEGUENDO IL CONSUETO ORARIO FESTIVO
È TUTTO
Servizio fornito da Astral