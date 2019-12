Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

ANCORA DISAGI SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI

ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A12 ROMA-TARQUINIA, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA D’EMERGENZA, CODE IN DIREZIONE ROMA

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE, AL MOMENTO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE, VERSO L’EUR, LA CAUSA UN INCIDENTE

TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SERVIZIO STRAORDINARIO QUESTA NOTTE PER LE METRO A, B/B1 E C DEL METRÒ

E PER LE LINEE ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

CHE SARANNO ATTIVE SINO ALLE 2.30 DOPO LA MEZZANOTTE

MENTRE PER BUS E TRAM QUESTA SERA ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00

AD ECCEZIONE DI ALCUNE LINEE CHE PROSEGUIRANNO IL SERVIZIO SINO ALLE ORE 2.30

IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALASPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

SARÀ SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI

DALLE 2.30 E SINO ALLE 8, SARANNO FARANNO SERVIZIO LE LINEE BUS CHE SEGUONO IN SUPERFICE IL PERCORSO DELLE METROPOLITANE

QUESTA NOTTE E’ SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI

DOMANI LA RETE DEL TRASPORTO INIZIA IL SERVIZIO ALLE ORE 8 E PROSEGUIRA’ SEGUENDO IL CONSUETO ORARIO FESTIVO

