Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA ROMA-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA ROMA-TERAMO, LA VIABILITA’ E’ STATA RIPRISTINATA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
SULLA ROMA-TARQUINIA ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI ROMA OVEST, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA ROMA-FIUMICINO
INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE VITERBO
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA!
SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITA’ TRA IL RACCORDO E VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE, VERSO L’EUR
INFINE SULLE VIE CASILINA E PRENESTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO RISPETTIVAMENTE
TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA, NELLE DUE DIREZIONI
E DAL RACCORDO A VIA DI TORRENOVA, IN USCITA DA ROMA
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