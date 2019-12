Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA ROMA-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA ROMA-TERAMO, LA VIABILITA’ E’ STATA RIPRISTINATA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE

SULLA ROMA-TARQUINIA ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI ROMA OVEST, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA ROMA-FIUMICINO

INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE VITERBO

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA!

SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITA’ TRA IL RACCORDO E VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE, VERSO L’EUR

INFINE SULLE VIE CASILINA E PRENESTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO RISPETTIVAMENTE

TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA, NELLE DUE DIREZIONI

E DAL RACCORDO A VIA DI TORRENOVA, IN USCITA DA ROMA

È TUTTO

