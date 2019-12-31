Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE TRA CASTEL DE’ CEVERI E IL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE VITERBO
ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-TARQUINIA, PROVOCA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E LA BARRIERA DI ROMA OVESTR, IN DIREZIONE DELLA ROMA-FIUMICINO
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, PER TRAFFICO INTENSO E NELLE DUE DIREZIONI
PER GLI EVENTI
NELLA CAPITALE IN OCCASSIONE DEL CAPODANNO GRANDE Attesa
“LA FESTA DI ROMA”
PER RAGIONI DI SICUREZZA, DALLE 19.00 CIRCA L’AREA DELL’EVENTO VERRÀ PEDONALIZZATA, CON CHIUSURE TRA VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA GRECA E VIA DEI CERCHI
CONTESTUALMENTE LE LINEE DI BUS DI ZONA SARANNO DEVIATI SU PERCORSI ALTERNATIVI
DALLE 19.30 POSSIBILE CHIUSURA DELLA STAZIONE DI CIRCO MASSIMO, METRO B
È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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