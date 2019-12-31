Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA CASSIA VEIENTANA RISOLTO L’INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE TRA CASTEL DE’ CEVERI E IL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE VITERBO
INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA ROMA-TARQUINIA, TRAFFICO REGOLARE, TRA TORRIMPIETRA E LA BARRIERA DI ROMA OVEST, IN DIREZIONE ROMA-FIUMICINO
MENTRE SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE, CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TUSCOLANA
NELLA CAPITALE TUTTO PRONTO PER LA “FESTA DI ROMA” IN OCCASIONE DI CAPODANNO
CAMBIA LA VIABILITA’
L’AREA DELL’EVENTO E’ PEDONALIZZATA, CON CHIUSURE TRA VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA GRECA E VIA DEI CERCHI
CONTESTUALMENTE LE LINEE DI BUS DI ZONA DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI
DALLE 19.30 POSSIBILE CHIUSURA DELLA STAZIONE DI CIRCO MASSIMO, METRO B
SERVIZIO STRAORDINARIO QUESTA NOTTE PER LE METRO A, B/B1 E C DEL METRÒ
E PER LE LINEE ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
CHE SARANNO ATTIVE SINO ALLE 2.30 DOPO LA MEZZANOTTE
MENTRE PER BUS E TRAM QUESTA SERA ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00
AD ECCEZIONE DI ALCUNE LINEE CHE PROSEGUIRANNO IL SERVIZIO SINO ALLE ORE 2.30
IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALASPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
SARÀ SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
DALLE 2.30 E SINO ALLE 8, SARANNO FARANNO SERVIZIO LE LINEE BUS CHE SEGUONO IN SUPERFICE IL PERCORSO DELLE METROPOLITANE
DOMANI LA RETE DEL TRASPORTO INIZIA IL SERVIZIO ALLE ORE 8 E PROSEGUIRA’ SEGUENDO IL CONSUETO ORARIO FESTIVO
È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ I MIGLIORI AUGURI BUON ANNO 2020
Servizio fornito da Astral