Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2020 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2020 ORE 8.05 ERICA TERENZI
BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
AL MOMENTO, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
SULLA CASSIA SUD CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO TRA VIA UGO FERRONI E STRADA PONTE SODO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO.
RICORDIAMO CHE DA OGGI GIOVEDI’ 31 DICEMBRE E FINO A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE.
VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE.
È COMUNQUE PERMESSO RAGGIUNGERE IN DUE (ESCLUSI GLI UNDER 14) UNA SOLA ABITAZIONE AL GIORNO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA REGIONE.
DA ERICA TERENZI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral