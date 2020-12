Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2020 ORE 11.20 ERICA TERENZI

RISOLTO L’INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATE ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE E IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE.

ANCORA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.

RICORDIAMO I LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO FINO AL 10 GENNAIO 2021.

RICORDIAMO CHE IN BASE AL DECRETO LEGGE DELLO SCORSO 18 DICEMBRE, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA FINO AL 6 GENNAIO E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE.

VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE.

È COMUNQUE PERMESSO RAGGIUNGERE IN DUE (ESCLUSI GLI UNDER 14) UNA SOLA ABITAZIONE AL GIORNO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA REGIONE.

