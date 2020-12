Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE2020 ORE 19.05 SIMONE PAZZAGLIA

DA OGGI GIOVEDI’ 31 DICEMBRE E FINO A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE.

VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE.

È COMUNQUE PERMESSO RAGGIUNGERE IN DUE (ESCLUSI GLI UNDER 14) UNA SOLA ABITAZIONE AL GIORNO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA REGIONE.

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE ROMA

CODE A TRATTI SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERMANGONO DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E E MALAFEDE NEI DUE SENSI

CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI,

RESTANO CHIUSE SULLA METRO B LE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER LAVORI

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO, COMBATTIAMO IL COVID-19, AGIAMO RESPONSABILMENTE

