Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE2020 ORE 20.20 SIMONE PAZZAGLIA

NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL 2020 CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

DA OGGI GIOVEDI’ 31 DICEMBRE E FINO A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE.

VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE.

È COMUNQUE PERMESSO RAGGIUNGERE IN DUE (ESCLUSI GLI UNDER 14) UNA SOLA ABITAZIONE AL GIORNO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA REGIONE.

PER LA VIABILITA’ IL TRAFFICO E’ ANCORA BLOCCATO SULL’A1 TRATTO ROMA NAPOLI TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA A CAUSA DI INCENDENTE

TRAFFICO INVECE REGOLARE SUL GRA IN QUESTO MOMENTO SA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA

QUALCHE DISAGIO SULLA CASSIA TRA MONTEROSI E LE RUGHE IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI DELLA CAPITALE, OGGI 31 DICEMBRE LE ULTIME CORSE BUS SARANNO EFFETTUATE ALLE ORE 21:00 E IL SERVIZIO BUS NOTTURNI E’ SOSPESO

RESTANO CHIUSE SULLA METRO B LE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER LAVORI

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO, COMBATTIAMO IL COVID-19, AGIAMO RESPONSABILMENTE

DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Servizio fornito da Astral