Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 07:30

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLE REGIONE

AD ECCEZIONE DI CODE PE RINCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE ROMA

CANTIERI

OGNI NOTTE, TRA LE 23 E LE 6, SULLA TANGENZIALE È IN VIGORE IL DIVIETO DI TRANSITO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, NEI TRATTI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE (COMPRESO L’ACCESSO DA VIA PRENESTINA) E TRA IL PONTE DELLE VALLI E VIA NOMENTANA.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA ROMA VITERBO PER DANNEGGIAMENTI A UN PASSAGGIO A LIVELLO E ALLA LINEA ELETTRICA CAUSATI DA UN AUTOMEZZO A VITERBO PORTA FIORENTINA

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PER IL 31 DICEMBRE E IL PRIMO GENNAIO,

IL 31 DICEMBRE LE METROPOLITANE, LA ROMA-LIDO E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO IN SERVIZIO SINO ALLE 2,30 DI NOTTE.

PER BUS, TRAM E TERMINI-CENTOCELLE ULTIMA CORSA ALLE ORE 21. FARANNO ECCEZIONE 18 LINEE BUS ATTIVE ANCHE DI NOTTE.

IL PRIMO GENNAIO IL SERVIZIO RIPRENDERÀ ALLE ORE 8, SEGUENDO POI L’ORARIO FESTIVO

SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO, CHE CON LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE FESTIVITA’, E’ SOSPESO IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO.

GLI EVENTI, A ROMA IL 31 DICEMBRE

DOMANI DECIMA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA “WE RUN ROME”. LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA, IN PROGRAMMA TRA LE 14 E LE 15,30,PATENZA E ARRIVO SARANNO A VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. LE PRIME CHIUSURE SCATTERANNO ALLE 13 E DALLE 15,30 CIRCA CI SARANNO LE RIAPERTURE, CHE SI COMPLETERANNO ALLE 18 CON LA RIAPERTURA TOTALE.

TRASPORTI. DALLE ORE 13 E SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DEVIAT ELE LINEE BUS DI ZONA INTERESSATE DAL PERCORSO

