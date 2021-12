Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA A1 FIRENZE ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE; SULLA STESSA A1 SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN DIREZIONE OPPOSTA TRA IL BIVIO PER ROMA NORD E GUIDONIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUI TRATTI INTERESSATI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DA OGGI SULLA FERROVIA ROMA-LIDO RIATTIVATA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO: SOSPESA QUINDI LA LINEA BUS SOSTITUTIVA RL4; RIGUARDO AGLI ORARI DI OGGI 31 DICEMBRE E DOMANI PRIMO GENNAIO, LE METROPOLITANE E LA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO PROLUNGANO LE CORSE SINO ALLE 02.30; ULTIMA CORSA ALLE ORE 21.00 PER BUS, TRAM E PER I TRENI DELLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, MENTRE A CAPODANNO IL SERVIZIO RIPRENDERÀ ALLE ORE 08.00 SEGUENDO L’ORARIO FESTIVO.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ L’AUGURIO DI UN FELICE ANNO NUOVO

Servizio fornito da Astral