Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE ROMA E’ STATO RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;
UN ALTRO INCIDENTE STA INVECE CREANDO PROBLEMI SULLA ROMA-FIUMICINO, CON INCOLONNAMENTI TRA VIALE ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA VERSO L’EUR; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA.
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: A VITERBO, DA DOMANI 1 GENNAIO AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE; GLI INTERVENTI PROSEGUIRANNO PER L’INTERO 2022, CON MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLE VIE E PIAZZE DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATE DAI LAVORI, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ L’AUGURIO DI UN FELICE ANNO NUOVO
Servizio fornito da Astral