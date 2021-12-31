Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2021 ORE 19.50 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA ROMA-FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA VIALE ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA VERSO L’EUR; RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; CIRCOLAZIONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA ROMA-LIDO E’ STATA RIATTIVATA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO: SOSPESA QUINDI LA LINEA BUS SOSTITUTIVA RL4; RIGUARDO AGLI ORARI DI OGGI 31 DICEMBRE E DOMANI PRIMO GENNAIO, LE METROPOLITANE E LA FERROVIA ROMA-VITERBO PROLUNGANO LE CORSE SINO ALLE 02.30; ULTIMA CORSA ALLE 21.00 PER BUS, TRAM E PER I TRENI DELLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, MENTRE A CAPODANNO IL SERVIZIO RIPRENDERÀ ALLE ORE 08.00 SEGUENDO L’ORARIO FESTIVO.
E’ TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ L’AUGURIO DI UN FELICE ANNO NUOVO, E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral