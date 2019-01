Corriere della Sera Roma – Prima pagina 10 gennaio 2019

Corriere della Sera, la prima pagina del giornale di oggi della Cronaca di Roma. Il Corriere della Sera i titoli più significativi del quotidiano in edicola.

Corriere della Sera edizione di Roma. I titoli della prima pagina di oggi 10 gennaio 2019.

Discariche, la rivolta dei sindaci

I sindaci dei territori segnalati come idonei alla realizzazione di nuovi impianti dei rifiuti sulle mappe consegnate ieri alla Regione dalla Città Metropolitana sono in subbuglio.

Da Cerveteri a Fiumicino, dal Laurentino a Ostia e fino a Fiumicino il coro è unanime: «Non saremo la discarica di Roma».

E mentre i presidenti dei Municipi capitolini nei quali potrebbero ricadere i siti (di conferimento o trattamento dell’immondizia) frenano, dopo la protesta dei presidi e dei medici a denunciare l’accumulo di immondizia nelle strade è intervenuto anche il vescovo ausiliare di Roma, Paolo Ricciardi: «È triste vedere la città ridotta in questo modo, la serenità della gente passa per il decoro e la cura dei nostri quartieri».

Rifiuti, più costi per i cittadini. Altro bando Ama.

Nuovo maxi appalto di Ama per «raccolta, trattamento, con recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui prodotti in città» per 24 mesi. L’azienda comunale (dopo il flop del primo bando) spera così di allontanare lo spettro dell’emergenza.

Aumentano però i costi: 224 milioni rispetto ai 188 del bando precedente perché crescono le quantità di rifiuti da trasferire fuori Roma. E sale anche il costo degli scarti a tonnellata: 160 euro anziché 154,50.

Starbucks a due passi dal Vaticano

Un frappuccino in Vaticano. No, non si tratta della crasi di frate cappuccino, come la location lascerebbe intendere.

Ma del prodotto top (non per niente marchio registrato) nel menu di Starbucks Coffee Company, ovvero il colosso della caffetteria made in Usa — 28720 negozi in 78 paesi, fatturato da 23 miliardi di dollari — che, dopo aver messo su fuoco italiano le caffettiere a Milano in piazza Cordusio, aprirà due shop anche a Roma.

Il primo da settembre servirà caffé lunghi americani e sfornerà dolci alla cannella a pochi metri dai Musei Vaticani, meta da non perdere nel tour della Città eterna che, infatti, è stata raggiunta anche da Mc Donald’s. Il secondo aprirà a ruota, forse già a inizio 2020.

[Foto id=357255]

Il Corriere della Sera Roma – Prima Pagina Roma. Altri titoli presenti nella prima pagina di oggi in edicola.

A scuola il video non basta.

“Il prof del Massimo 3 anni e mezzo in cella”.

Folla in chiesa per Nereo, clochard gentile.

Bus sequestrato da 21enne. Paura a bordo.