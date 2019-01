La Repubblica Roma – Prima pagina 10 gennaio 2019

La Repubblica Roma, la prima pagina del giornale di oggi della Cronaca di Roma. La Repubblica Roma i titoli più significativi del quotidiano in edicola.

La Repubblica edizione di Roma. I titoli della prima pagina di oggi 10 gennaio 2019.

Una notte di guerriglia ultrà. La polizia: attacco premeditato

Un’azione premeditata, senza ombra di dubbio. Lo sostengono gli inquirenti, lo confermano i fatti.

Il gruppo dei 300 ultras biancocelesti che si è staccato dalla piazza in festa per il 119esimo compleanno della Lazio provocando uno scontro con i poliziotti, era lì proprio con l’intenzione di creare scompiglio e disordine.

Sono arrivati lì armati e, senza alcuna provocazione né motivo, hanno trasformato una festa in un bollettino di guerra.

L’eredità di Aiuti. “Lotta all’HIV e ai pregiudizi”

«È stato lo scienziato che ha fatto conoscere l’Immunologia a tutti; noi per primi: con Fernando Aiuti se ne va un maestro di scienza e di vita».

Paolo Rossi, direttore del dipartimento di Pediatria universitaria del Bambino Gesù ricorda così Aiuti con il quale ha «lavorato sin dalla fine degli anni Settanta sulle immunodeficienze congenite e, qualche anno dopo, sull’Aids.

Lo chiamavo ancora professore anche se lui si schermiva e mi invitava a chiamarlo “Fernando” come facevano tutti i suoi collaboratori più stretti».

Affitti in nero agli studenti per 10 milioni.

Appartamenti, case vacanze e locali commerciali affittati in “nero” per un giro d’affari di oltre 10milioni di euro: è il bilancio dei controlli che la guardia di Finanza ha coordinato nel 2018 per stanare i furbetti del mattone.

Con numeri da capogiro perché quasi 7milioni di euro sono stati recuperati dalle locazioni dei privati e 1,6 milioni di euro dalle attività commerciali.

Per una imposta evasa pari a 2,5 milioni di euro. I quartieri da maglia nera? Il Nomentano e il Tiburtino.

La Repubblica Roma – Prima Pagina Roma. Altri titoli presenti nella prima pagina di oggi in edicola.

E dopo 18 mesi la Nuvola resta fuori misura.

I Kutso: “Così è cambiato il nostro rock”

L’incognita bond sul concordato ATAC

Ma i supporter della squadra. “Basta violenze e discriminazioni”

Volantini razzisti la comunità ebraica “Serve l’impegno di tutto lo sport.