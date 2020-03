Gruppo INI: a Città Bianca tutto sotto controllo

Il Gruppo INI smentisce le voci allarmistiche. A Città Bianca tutto sotto controllo grazie al sacrificio e alla abnegazione degli operatori

“Il Gruppo Ini reagisce con energia alla voci che in queste ore provocano discredito e danno a Città Bianca di Veroli diffondendo notizie false e diffamanti sulla situazione in atto all’interno della struttura” lo scrive in una nota.

“Gli operatori di Città Bianca lavorano con abnegazione e senza risparmiarsi da giorni e vanno considerati degli “eroi” non meno degli operatori dello Spallanzani e degli ospedali lombardi, ogni giorno giustamente celebrati dai media.

Nella struttura di Veroli si lavora in condizioni faticose, ma la situazione è assolutamente sotto controllo grazie al loro impegno gli ospiti risultati positivi al Covid-19 sono stati isolati e vengono seguiti constantemente. Il personale ha adottato tutte le misure di sicurezza possibili e l’accesso è impedito ad estranei e familiari dei ricoverati.

In relazione alla campagna di disinformazione in atto sul territorio e sui media locali a quanto sta accadendo a Città Bianca il Gruppo INI in ogni caso conferma che si tratta di notizie prive di fondamento e preannuncia una denuncia alle autorità competenti e alla polizia postale perché siano identificati e perseguiti i responsabili” conclude la nota.