Regione Lazio. Ognibene:  “Chiesto al Prefetto di Roma intervento urgente per il GRA”

“In merito al gravissimo disagio di questa mattina sul GRA, il consigliere della Regione Lazio Daniele Ognibene (LeU) ha scritto al Prefetto di Roma Paola Basilone, ed al vice Prefetto Enza Caporale, chiedendo con la massima urgenza d’intervenire e coordinare un intervento a salvaguardia della salute e della viabilità del GRA con qualsiasi mezzo. Da questa mattina, causa lavori, vi sono fortissime limitazioni al traffico sull’arteria principale, che rendono impossibile la viabilità”.

“Ho segnalato al Prefetto di Roma – dichiara Daniele Ognibene in una nota – lo stato di disagio ed assenza, questa mattina, di segnalatori o di auto della Polizia Municipale per far fronte all’emergenza traffico. Da quanto avevo appreso da note stampa, i lavori si dovevano svolgere nella fascia oraria notturna tra le ore 21:30 e le ore 06:00, cosa non corrispondente alla realtà”.

“Pertanto ho richiesto l’immediato intervento del Prefetto in quanto, non solo il GRA, ma tutte le arterie di Roma erano bloccate, lasciando Roma e Città Metropolitana abbandonate a sé stesse com chilometri di fila. È inaudito che tutto ciò avvenga in una giornata lavorativa, creando disagi fortissimi a migliaia di cittadini” conclude la nota.