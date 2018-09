Trasporti. Palmieri: “Anche i bus del Contral vanno a fuoco”

«Non è un fenomeno solo romano, quello dei bus che prendono fuoco con i passeggeri a bordo. Succede anche sui pullman del Cotral, come stamani nel centro di Bellegra, dove il pesante mezzo è stato per fortuna evacuato in tempo, prima di essere avvolto e distrutto dalle fiamme, provocando la chiusura della strada.

Vorremmo capire cosa stia accadendo. Quanti episodi si sono verificati dalla messa in servizio e quali le tipologie bus interessate? Sono state avviate delle inchieste interne? I pendolari, come tutti i cittadini del Lazio, hanno il diritto di sapere».

Lo ha dichiarato Antonello Palmieri, presidente dell’associazione ROMANUOVA.

«Roma e il Lazio sembrano accomunati dallo stesso destino, per quanto riguarda i trasporti, anche se l’attenzione è concentrata solo sui roghi dei mezzi Atac. L’auspicio è che l’assessore regionale alla Mobilità sia più loquace della sua collega capitolina e fornisca agli utenti le opportune spiegazioni», ha concluso Palmieri.