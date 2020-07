Buon compleanno Carla Maurizi, Adib Fatehali, Mariastella Gelmini…

…Olivia de Havilland, Leslie Caron, Dan Aykroyd, Rocco Casalino, Antonio Salines, Francesca Reggiani, Maurizio Vallone, Viola Valentino, Antonino Lo Presti, Carl Lewis, Alberto Bilà, Pamela Anderson, Alberto Losacco, Roberta Bruzzone, Lorenzo Rossetti, Silvia Fuselli, Susanna Raule, Morris Possoni, Eva Lechner, Alberto Chiumenti, Maria Comegna, Gianluca Tamberi, Simone Colombi, Emily Armi, Alex Ferrari, Marco Carnesecchi…

Oggi 1° luglio compiono gli anni: Carla Maurizi Protettì, manager; Adib Fatehali, giornalista; Olivia de Havilland (104 anni), attrice; Franco Ferraris (100 anni), ex tuffatore; Mario Grandi, ex calciatore; Leslie Caron, attrice, ballerina; Alfredo Rizzo, ex atleta; Sergio d’Offizi, direttore fotografia; Antonio Salines, attore, regista; Augusto Caminito, produttore, sceneggiatore, regista; Claudio Caramaschi, attore, scrittore, regista.

Inoltre, compiono gli anni: Enzo Ceremigna, politico; Nicodemo Petteruti, politico; Maurizio Vallone, giornalista; Benvenuto Italo Castellani, arcivescovo; Claudio Mantovani, ex calciatore; Sergio Masieri, attore, doppiatore; Daniele Dublino, attore; Settimo Termini, fisico; Marcello Grassi, ex calciatore, allenatore; Roberto Bacci, regista; Viola Valentino, attrice, cantante; Robert Cacchioni, ex calciatore; Romano Scarfagna, politico; Dan Aykroyd, attore, sceneggiatore, musicista; Celestino Migliore, arcivescovo; Filippo Schisano, cantautore, musicista; Giuseppe Menardi, politico, ingegnere, imprenditore; Antonino Lo Presti, avvocato, politico; Emma Pomilio, scrittrice; Luciano Sampaoli, compositore, regista.

Compleanno anche di: Gerardo Tristano, compositore; Michele Calì, produttore cinema; Antonio de Luca, vescovo; Mario Leoncini, scacchista, scrittore; Tito Lupini, rugbista, allenatore; Italo Sacchetto, ex atleta paralimpico; Fabrizio Poggi, cantautore, armonicista; Alberto Bobbio, giornalista; Piergianni Farina, rugbista; Francesca Reggiani, comica, attrice; Valeria Benatti, scrittrice, conduttrice radio, giornalista; Gianmarco Mazzi, dirigente d’azienda, autore tv; Alessio Caruso, attore; Augusto Gentilini, ex calciatore, allenatore; Carl Lewis, ex atleta; Antonio de Donato, chitarrista; Marco Esposito, giornalista; Alberto Bilà, giornalista, conduttore tv; Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo; Paolo Filippo Bragaglia, musicista, compositore; Francesco Massara, arcivescovo; Oscar Pellicioli, ex ciclista, dirigente; Pamela Anderson, attrice, modella, showgirl.

Poi, compleanno di: Luca Bottale, attore, doppiatore; Max Calderan, esploratore; Elisabetta Cavallotti, attrice; Fabrizio Silei, scrittore; Roberta Faccani, cantautrice, attrice; Cesare Pisoni, snowboarder; Marco Cerioni, ex calciatore; Alberto Losacco, politico, avvocato; Rocco Casalino, giornalista; Roberta Bruzzone, criminologa; Mariastella Gelmini, politica; Domenico Giugliano, ex calciatore, allenatore; Teresa Radice, fumettista; Marco Roccati, ex calciatore; Andrea Mangiante, ex pallanotista, allenatore; Juri Alvisi, ex ciclista; Manuela Diamanti, ex cestista; Lara Martelli, cantautrice; Simona Suriano, politica; Leonardo Calmonte, calciatore a 5, allenatore; Lorenzo Rossetti, calciatore; Salvatore Tamburro, economista; Carlo Antonio del Fava, ex rugbista; Silvia Fuselli, calciatrice; Susanna Raule, psicologa, psicoterapeuta, scrittrice; Camilla Pistorello, attrice, ex danzatrice su ghiaccio; Morris Possoni, ex ciclista; Eva Lechner, ciclista, ciclocrossista, biker; Claudia Squizzato, calciatrice; Alberto Chiumenti, cestista; Maria Comegna, attrice; Gianluca Tamberi, atleta, modello, attore; Simone Colombi, calciatore; Flavio Gastaldi, politico; Emily Armi, ginnasta; Alex Ferrari, calciatore; Marco Carnesecchi, calciatore; Luca Moroni, scacchista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Mariastella Gelmini)