Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Milena Vukotic…

…Luciano Scarin, Rossana Rossanda, Giuseppe Gargani, Franco Gallo, Enrico Garaci, Giancarlo Pagliarini, Cristiano Malgioglio, Gaetano Quagliariello, Annamaria Bernardini de Pace, Giorgio Brandolin, Maria Teresa Ruta, Paul Belmondo, Salvatore Margiotta, Andrea Ferro, Massimiliano Busellato…

Oggi 23 aprile compiono gli anni: Cristiana d’Armiento, dirigente d’azienda; Luciano Scarin, manager; Rossana Rossanda, giornalista, scrittrice, politica; Pietro Polo Perucchin, ex ciclista; Romano Cataletto, ex hockeista; Pio d’Andola, francescano, presbitero; Francesco Zerrillo, vescovo; Giuseppe Bonazzi, sociologo; Giuseppe Gargani, politico; Milena Vukotic, attrice; Mario Milano, arcivescovo; Santino Pagano, imprenditore, politico; Giancarlo Beltrami, ex calciatore, dirigente; Adelmo Capelli, ex calciatore, allenatore; Franco Gallo, giurista, ex presidente corte costituzionale, ex ministro; Franca de Stradis, attrice, doppiatrice; Giorgio Conte, cantautore, compositore; Cesare de Seta, storico dell’arte, scrittore; Michele Bonatesta, politico, giornalista; Enrico Garaci, medico, scienziato.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giancarlo Pagliarini, politico; Felice Carlo Besostri, avvocato, politico; Gesy Sebena, cantante; Bruno Tassone, giornalista, poeta, scrittore; Cristiano Malgioglio, cantautore, paroliere, personaggio tv; Julie (Angela Cracchiolo), cantante; Ilario Antoniazzi, arcivescovo; Annamaria Bernardini de Pace, avvocata, giornalista; Orietta Baldelli, politica; Werner Masten, regista, sceneggiatore, produttore; Bruno Zanolla, ex calciatore; Marino Severgnini, ex hockeista, allenatore, dirigente; Giorgio Brandolin, politico; Mauro del Bue, giornalista, storico, politico; Oreste Lamagni, ex calciatore, allenatore; Vladimiro Landoni, attore; Paolo Bampo, politico; Stefano Bellone, schermidore; Giovanna Sonnino, regista, fotografa; Alessandro Grossato, orientalista, storico religioni; Albert One (Alberto Carpani), cantante; Gennaro Matino, presbitero, scrittore; Pia Baldisseri, ex tiratrice a volo; Giampiero Solari, drammaturgo, regista, autore tv; Livio Valentinsig, ex cestista.

Compleanno anche di: Leonardo Bitetto, ex calciatore, allenatore; Mirella Izzo, attivista; Marie Luise Rainer, ex slittinista; Gaetano Quagliariello, politico; Maria Teresa Ruta, conduttrice tv; Enrico Fovanna, scrittore, giornalista; Pierluigi Martini, pilota auto; Marco Balich, imprenditore; Lorena Milanato, politica, imprenditrice; Sonia Antinori, drammaturga, attrice, regista; Paul Belmondo, pilota auto, attore; Gianluca Cappellato, ex calciatore e ex calciatore a 5; Salvatore Margiotta, politico; Gianandrea Noseda, direttore d’orchestra; Furio Andreotti, autore tv, regista teatro; Enrica Ciccarelli, pianista; Tullio Sorentino, attore, regista, scrittore; Karin Telser, ex pattinatrice; Casty (Andrea Castellan), fumettista; Eleonora de Angelis, attrice, doppiatrice, dialoghista; Lorenzo Battaglia, ex calciatore, allenatore; Gianluca Buttolo, illustratore, fumettista; Giovanna Flora, autrice tv; Giorgio Bresciani, ex calciatore, dirigente; Nello Dipasquale, politico.

Poi, festeggiano il compleanno: Danilo Fappani, copilota rally; Daniela Salernitano, costumista; Mario Scaramella, avvocato; Stefania de Michele, ex cestista, giornalista, conduttrice tv; Andrea Ferro, politico; Riccardo Grandi, regista, sceneggiatore, designer; Laura Chiossone, regista; Gennaro Luca de Falco, arbitro di calcio a 5; Roberto Feliciangeli, cestista; Sciltian Gastaldi, scrittore, giornalista; Andrea Croci, cantante, attore; Davide Lamma, ex cestista, allenatore, dirigente; Matteo Messori, clavicembalista, organista; Christian Ravaglia, pilota moto; Pier Cortese, cantante; Cristian Zenoni, ex calciatore, allenatore; Damiano Zenoni, ex calciatore, allenatore; Leo Pari, cantautore, musicista, discografico; Davide Drascek, ex calciatore; Giulia Perelli, ex calciatrice; Edoardo Natoli, attore, regista; Matteo Baiocco, pilota moto; Enrico Malacarne, hockeista; Emanuele Nordi, calciatore; Marco Scianò, dirigente sportivo; Paolo Alborghetti, pallavolista; Giorgia Cardinaletti, conduttrice tv, giornalista; Federico Mudoni, regista, sceneggiatore; Marco Palvetti, attore; Cristiana Girelli, calciatrice; Ambra Lo Faro, attrice, cantante; Marika Bianchini, pallavolista; Ilaria Bombelli, ginnasta; Massimiliano Busellato, calciatore; Alessia Pezone, sincronetta; Giovanni Severini, cestista; Michael Sullmann, hockeista; Alessandro Tonucci, pilota moto; Elena Fietta, cestista; Isabel Mattuzzi, atleta; Simone Palombi, calciatore; Irene Lotti, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Milena Vukotic)