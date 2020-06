Buon compleanno Edoardo Frangi, Pio Cerocchi, Paolo Maldini…

…Paolo Palmieri, Luca d’Alessandro, Antonio Ricci, Max Biaggi, Paolo Cannavaro, Maria Monti, Sandro Riminucci, Sergio Bertola, Giovanni Ferrara, Marisa Terzi, Gilberto Gil, Daniele Protti, Paolo Fadda, Umberto Smaila, Pippo Pagano, Enrico Ghezzi, Marco Lucchinelli, Roberto Cociancich, Enza Blundo, Fabrizio Bracconeri, Francesco Pancani, Riccardo Bigon, Giuseppe de Cristoforo, Daniele Martinetti, Luca Ascani, Elena Meuti, Antonio Rosati, Giuseppe Sanfelice, Felipe Melo, Kathrin Ress, Daniela Sabatino, Elisa Buccianti, Stefano Napoleoni, Andrea Raimondi, Diego Falcinelli…

Oggi 26 giugno compiono gli anni: Edoardo Frangi, ricercatore, chitarrista; Pio Cerocchi, giornalista; Paolo Palmieri, manager; Armando Bollana, ex calciatore; Luigi Soffrido, ex calciatore, allenatore; Ignazio Dolce (Paul D. Robinson), attore, regista; Adriano Cavicchi, musicologo, giornalista; Angela Cavo, attrice; Maria Monti, cantautrice, attrice; Sandro Riminucci, ex cestista; Alberto Malavasi, ex calciatore; Tito Rodinetti, ex pugile; Sergio Bertola, ex calciatore; Giovanni Ferrara, magistrato, politico; Gianni Minello, attore, sceneggiatore, regista; Pierluigi Pagni, ex calciatore; Marisa Terzi, cantante, paroliera; Gilberto Gil, musicista, cantante, politico; Giancarlo Tapparo, politico; Ambra Borelli, cantante, bassista; Giovanna Capelli, politica.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Daniele Protti, giornalista; Antonello Geleng, scenografo, costumista; Carlo Montanaro, scrittore, giornalista; Alfredo Castelli, fumettista, critico letterario; Gino de Vecchis, geografo; Sandro Angioni, giornalista, conduttore radio e tv; Vittorio Mancini, designer, pubblicitario; Gianni Merighi, ex calciatore; Maurizio Tedesco, produttore cinema, montatore, regista; Giulia Paola di Nicola, saggista, sociologa, filosofa; Andrea Petitpierre, allenatore pallacanestro; Paride Dioli, entomologo, scrittore, giornalista; Paolo Fadda, politico; Antonio Ricci, autore e produttore tv; Umberto Smaila, musicista, cabarettista, attore; Giorgio Tesser, generale; Tony Currenti, batterista; Elio Gandolfi, cantante; Francesco Manenti, vescovo; Eugenio Mazzarella, filosofo, politico, poeta.

Compleanno anche di: Pippo Pagano, politico; Gaetano Curreri, cantante, tastierista, musicista; Enrico Ghezzi, critico cinema, scrittore; Marco Lucchinelli, pilota moto; Fabrizia Pons, ex pilota e ex copilota rally; Davide Ferrario, regista, sceneggiatore, scrittore; Barbara Pernici, scacchista; Riccardo Bionducci, trombettista; Giulio Galgani, artista; Patrizia Giancotti, antropologa, fotografa, giornalista; Giannandrea Pecorelli, regista, sceneggiatore, produttore; Roberto Terenzi, ex cestista; Donato Tieppo, scenografo; Roberto Cociancich, politico, avvocato; Michelangelo Pepe, regista; Susanna Trossero, scrittrice.

Poi, compiono gli anni: Vera Castagna, attrice; Anna Menghi, politica; Silvia Chiminelli, soprano, scrittrice; Franco Anelli, giurista; Mauro Balata, dirigente sportivo; Alessandro Campagna, ex pallanotista, allenatore; Enza Blundo, politica; Fabrizio Bracconeri, attore, conduttore tv; Andrea Braido, chitarrista; Emanuela Grimalda, attrice; Lamberto Piovanelli, ex calciatore; Luca d’Alessandro, giornalista, politico; Alberto Davoli, conduttore radio; Francesco Pancani, giornalista; Gianluca Presicci, ex calciatore, allenatore; Roberta Olivieri, attrice; Cristina Giachero, attrice, doppiatrice, dialoghista; Paolo Maldini, ex calciatore; Paolo Mottura, fumettista; Giancarlo Merzario, ex hockeista, allenatore; Damiana Deiana, ex calciatrice; Paolo Ferrara, pugile; Little John Guelfi, chitarrista, cantante, compositore; Max Biaggi, pilota moto; Riccardo Bigon, ex calciatore, dirigente.

Infine, compleanno di: Giuseppe de Cristoforo, politico; Tonino Russo, politico; Elisabetta Biavaschi, ex sciatrice; Riccardo Nunziati, fumettista; Andrea Longo, ex atleta; Diego Perrone, cantante, musicista; Mauro Zinetti, ex ciclista; Francesco Falconi, scrittore; Giulio Cavalli, attore, scrittore, regista; Carlo Trappolino, politico; Federica Biscia, nuotatrice; Paolo Cannavaro, ex calciatore, allenatore; Filippo Graziani, cantautore; Daniele Martinetti, ex calciatore; Luca Ascani, ex ciclista; Elena Meuti, atleta; Antonio Rosati, calciatore; Giuseppe Sanfelice, attore; Felipe Melo, calciatore; Ilaria Fontana, politica; Giovanni Molaschi, giornalista; Kathrin Ress, cestista; Daniela Sabatino, calciatrice; Elisa Buccianti, ex cestista; Stefano Napoleoni, calciatore; Carmine Monaco, attore, cabarettista; Andrea Raimondi, calciatore; Diego Falcinelli, calciatore; Marco Firenze, calciatore; Daiana Mascanzoni, calciatrice; Lucia di Guglielmo, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Paolo Maldini)