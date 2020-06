Buon compleanno Johnny Depp, Massimo A. Doris, Miro Klose…

…Giuliano Urbani, Milena Gabanelli, Sara Tommasi, Federico de Florian, Claudio Azzolini, Maurizio Zamparini, Pierluigi Castagnetti, Giustina Mistrello Destro, Antonio Avati, Fausto Carpani, Giulio Terzi di Sant’Agata, Leonardo Gallitelli, Cesare Salvi, Pinuccio Pirazzoli, Laura Trotter, Alessandro Pansa, Pietro Mancini, Antonio Percassi, Maria Amato, Michael J. Fox, Flavia Cercato, Tomas Locatelli, Dario Dainelli, Stefano Tempesti, Marco Gorzegno, Salvatore Ferraro, Debora Salvalaggio, Sokratis Papastathopoulos…

Oggi 9 giugno compiono gli anni: Federico de Florian, ex fondista; Fabrizio Rossi Longhi, diplomatico, commediografo; Italo Zannier, storico, fotografo; Mario Donatone, attore; Giorgio Malentacchi, politico; Paolo Barozzi, scrittore, giornalista; Mario Moncada di Monforte, scrittore; Filippo Coarelli, archeologo; Riz Samaritano, cantante, paroliere, attore; Giuliano Urbani, politologo, ex ministro; Claudio Stagni, vescovo; Claudio Azzolini, politico; Fernando Delfini, direttore d’orchestra; Maurizio Zamparini, imprenditore, ex presidente Palermo calcio.

Inoltre, compiono gli anni: Bruno Giovannini, ex calciatore; Silvio Bertani, ex calciatore; Pierluigi Castagnetti, politico; Giustina Mistrello Destro, imprenditrice, politica; Antonio Avati, sceneggiatore, produttore cinema; Fausto Carpani, cantautore; Giulio Terzi di Sant’Agata, ambasciatore, ex ministro; Leonardo Gallitelli, generale, ex comandante generale carabinieri; Ermenegildo Manicardi, accademico, presbitero; Francescantonio Nolè, vescovo; Cesare Salvi, avvocato, giurista, politico; Pinuccio Pirazzoli, chitarrista, arrangiatore, direttore d’orchestra; Laura Trotter, attrice; Alessandro Pansa, prefetto, ex capo della polizia, capo del Dis.

Poi, compleanno di: Giorgio Licci, docente; Pietro Mancini, politico, giornalista; Piero Volpi, ex calciatore, medico; Antonio Percassi, ex calciatore, dirigente, imprenditore; Milena Gabanelli, giornalista, conduttrice tv; Massimo Nardi, politico; Franco Fasoli, ex calciatore; Leo Isolani, pilota auto; Marco Tasca, religioso; Maria Amato, politica; Sergio Lucchetti, attore, doppiatore; Fabio Beltram, fisico; Elena Ugolini, politica; Marco Civra, giornalista, saggista; Bruno Conti, attore, doppiatore, regista; Michael J. Fox, attore, doppiatore.

Compiono gli anni anche: Pietro Mariani, ex calciatore, allenatore; Alessandro Rivolta, arciere; Primo Berlinghieri, ex calciatore, allenatore; Johnny Depp, attore, produttore, musicista; Maurizio Oviglia, alpinista, scrittore; Ferdinando Masi, batterista; Maurizio Santilli, attore; Giorgio Bonino, doppiatore, attore; Silvia Cosimini, traduttrice, critica letteraria; Luca Ruggero Jacovella, musicista; Massimo Antonio Doris, a.d. Banca Mediolanum; Stefano Vitali, politico; Daniela Morozzi, attrice; Michele de Virgilio, attore; Roberto Zaghi, fumettista; Francesco Saponaro, regista; Alessandro Canelli, politico; Flavia Cercato, conduttrice tv e radio; Ginevra Colonna, attrice; Freddy Colt, musicista; Sandro Cois, ex calciatore; Michele Governatori, scrittore; Anna Ferni, schermitrice.

Ancora, compleanno di: Diego Calvetti, discografico, musicista, paroliere; Federico Dordei, attore; Christian Raimo, scrittore, traduttore; Sara Rattaro, scrittrice; Hoara Borselli, attrice, conduttrice tv; Angela di Cosimo, ballerina; Fabrizio Frigeni, musicista; Homar Leuci, apneista; Tomas Locatelli, ex calciatore; Lucariello (Luca Caiazzo), cantante; Luca Seta, attore, cantautore; Miroslav Klose, ex calciatore, allenatore; Valeria Puglisi, ex cestista, allenatrice; Roberto Casalino, cantautore, paroliere, compositore; Dario Dainelli, calciatore; Stefano Tempesti, pallanotista; Alessandro Brannetti, pilota moto; Marco Gorzegno, calciatore; Sara Tommasi, attrice, modella, showgirl.

Infine, compiono gli anni: Andrea Quarta, giocatore di biliardo; Salvatore Ferraro, calciatore; Rosa Pompanin, giocatrice di curling; Orlando Urbano, calciatore; Dimitri Winter, doppiatore; Davide Putano, giocatore di calcio a 5; Debora Salvalaggio, attrice, modella, showgirl; Giulia Arturi, cestista; Sokratis Papastathopoulos, calciatore; Marina Romoli, ex ciclista; Mattia Cigalini, sassofonista, compositore; Federico Le Pera, attore; Federico Demetz, hockeista; Andreas Bernard, hockeista; Marta Ferrari, rugbista, ex judoka; Marco di Costanzo, canottiere; Maria Beatrice Benvenuti, arbitra di rugby; Gabriele Cimini, schermidore; Francesco Urso, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Miro Klose)