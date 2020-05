Buon compleanno Luca Borsari, Cristina Marconi, Gianvito Lo Vecchio…

…Bruno Vespa, Henry Kissinger, Giuseppe Guzzetti, Memo Remigi, Massimo Scalia, Franco Branciaroli, Marta Vincenzi, Luciano Barani, Massimo de Rossi, Giuseppe Tornatore, Umberto Scipione, Mariangela d’Abbraccio, Paul Gascoigne, Massimiliano Manfredi, Salvatore Ficarra, Paolo Briguglia, Thomas Manfredini, Gervinho, Claudia Potenza, Massimo Gotti, Innocent Emeghara, Mario Rui, Ruggero Valli…

Oggi 27 maggio compiono gli anni: Luca Borsari, giornalista; Cristina Marconi, giornalista; Gianvito Lo Vecchio, giornalista; Henry Kissinger, politico; Curzia Ferrari, poetessa, giornalista, scrittrice; Giampaolo Lai, medico, psicanalista; Antonio Danieli, ex rugbista; Giuseppe Guzzetti, banchiere, politico, avvocato; Sergio Los, architetto; Franco Fontanot, ex calciatore; Valentino Giacobbi, ex bobbista, dirigente; Ferdinando Russo, politico; Elettra Morini, ex ballerina; Lorenzo Spadoni, cantante, doppiatore, attore; Giuseppe Orlando, ex calciatore; Memo Remigi, cantante, compositore, conduttore radio; Gilberto Vendemiati, ex ciclista; Maria Burani Procaccini, politica; Massimo Scalia, politico, docente; Carlo Gobbo, giornalista; Raffaele Simone, linguista.

Inoltre, compiono gli anni: Bruno Vespa, giornalista, conduttore tv, scrittore; Gennaro Acampa, vescovo; Cecilia Valdenassi, soprano; Franco Branciaroli, attore, regista; Graziella Chiappalone, showgirl; Marta Vincenzi, politica; Claudio Andrea Gemme, dirigente d’azienda; Giorgio Colombo, giocatore di biliardo; Francesco Carella, politico; Innocente Foglio, poeta, scrittore; Alfonso Andria, politico; Francesco Quintini, ex calciatore; Luciano Barani, politico; Antonio Borrometi, politico; Leonardo Giuliano, regista, produttore; Daniele Libanori, vescovo; Fabrizio Calvi, giornalista, scrittore; Gloria Piedimonte, attrice, cantante; Massimo de Rossi, attore; Giuseppe Tornatore, regista, sceneggiatore, produttore; Gianluca Marchi, giornalista; Fiorella Bongini, ex cestista; Claudio Pollio, lottatore; Etta Scollo, cantante; Paolo Gulisano, scrittore.

Compleanno anche di: Umberto Scipione, compositore, pianista, direttore d’orchestra; Luca Coletto, politico; Carlo Monai, avvocato, politico; Mariangela d’Abbraccio, attrice; Francesco Mileti, ex calciatore, allenatore; Luca Antonini, costituzionalista; Claudio Lombardo, ex calciatore; Vittorio Matteucci, cantante, attore; Andrea Nicolini, attore, regista, compositore; Giusy Amato, attrice, conduttrice tv, doppiatrice; Guerrino Cerebuch, ex arbitro pallacanestro; Valter Bombassei, giocatore di curling; Emanuele Crialese, regista, sceneggiatore; Piero di Domenico, giornalista, critico cinema; Ludovica Tinghi, attrice; Francesco Cabras, regista, attore, fotografo; Francesco Gusmitta, attore, regista; Matteo del Fante, d’irigente d’azienda, dirigente pubblico; Paul Gascoigne, ex calciatore, allenatore; Andrea Mirò, cantautrice, compositrice, musicista; Gerardina Trovato, cantautrice; Carlo Finco, ex ciclista; Vincenzo Peluso, attore, regista; Massimiliano Manfredi, attore, doppiatore; Michele Bartoli, ex ciclista.

Poi, compleanno di: John de Leo (Massimo de Leonardis), compositore, cantante; Salvatore Ficarra, attore, cabarettista, conduttore tv; Ruben Garlini, ex calciatore, allenatore; Federico Bettoni, ex calciatore; Fabio Caucino, cantautore, compositore; Massimiliano Esposito, ex calciatore, allenatore, giocatore di beach soccer; Lele Fontana, pianista, tastierista, chitarrista; Emanuela Aureli, imitatrice, attrice, pittrice; Matteo Fornari, militare; Matteo Bordone, giornalista, conduttore radio; Paolo Briguglia, attore; Mauro Caputo, regista, produttore cinema; Massimo Maietti, semiologo; Vincenzo Messina, musicista, compositore; Leonardo Giordani, ex ciclista; Patric Lochi, hockeista; Edoardo de Bernardis, coreografo; Jiri Vicek, canottiere; Davide Consorte, velista; Luca Francesconi, artista; Salvatore Angius, poeta; Thomas Manfredini, driver, calciatore; Claudia Potenza, attrice; Francesca Boscarelli, schermitrice; Matteo Paoletti, pallavolista; Monica Bonafede, ex cestista; Massimo Gotti, calciatore; Sara Sgarzi, sincronetta; Gervinho, calciatore; Nicola Citro, calciatore; Innocent Emeghara, calciatore; Luana Fracassi, ex calciatrice, calciatrice a 5; Gaia Missaglia, ex calciatrice, allenatrice; Annaelsa Tartaglione, politica; Mario Rui, calciatore; Chantal Trezzi, ex calciatrice; Margot Gambarotta, calciatrice; Federico Ricci, calciatore; Matteo Ricci, calciatore; Andrea Zaccagno, calciatore; Ruggero Valli, doppiatore; Peter Heimi, hockeista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Cristina Marconi)