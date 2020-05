Buon compleanno Mario Segni, Claudio Baglioni, Fiorello…

…Mario Mori, Massimo Moratti, Pietro Mezzaroma, Giovanni Mottola, Carlo Pistarino, Alberto Camerini, Pierce Brosnan, Claudio Garella, Sandra Zampa, Giovanni Negri, Francesca Archibugi, Rita Rusic, Marina Massironi, Giovanni Guzzetta, Giovanni Soldini, Niccolò Fabi, Laura Pausini, Dolcenera, Lionel Scaloni, Paolo Valeri, Daniele Corti, Manlio di Stefano, Chiara Gribaudo, Fabio Sciacca, Nadir Minotti…

Oggi 16 maggio compiono gli anni: Sebastiano Dho, vescovo; Adriano Caprioli, vescovo; Paolo Fiorino, attore; Antonio Coggio, compositore, arrangiatore, discografico; Walter Messa, ex tuffatore; Mario Mori, generale, prefetto; Mariotto (Mario) Segni, politico; Pietro Mezzaroma, imprenditore; Ninni (Carmelo) Carucci, cantante, musicista, compositore; Daniela Igliozzi, attrice, doppiatrice; Marko Kravos, poeta, scrittore, traduttore; Sandro Dossi, fumettista; Pietro Gibellini, critico letterario, filologo; Massimo Moratti, imprenditore, dirigente d’azienda e sportivo.

Inoltre, compleanno di: Giovanni Mottola, giornalista, politico; Enrico Fumia, designer; Domenico Sorrentino, arcivescovo; Ferruccio Furlanetto, basso; Daniele Faraggiana, ex atleta; Carlo Pistarino, comico, cabarettista, autore tv; Claudio Baglioni, cantautore; Alberto Camerini, cantautore, chitarrista; Mauro di Vincenzo, allenatore pallacanestro; Pierce Brosnan, attore, produttore; Sergio Gentili, politico; Daniela Mazzuconi, politica; Sasà (Salvatore) Capobianco, dj; Luigi Savina, prefetto; Claudio Garella, ex calciatore, allenatore, dirigente; Fabrizio Tabaton, pilota rally; Carmelo Bagnato, ex calciatore, allenatore; Paolo Caruso, percussionista; Antonella Morea, attrice, cantante, regista; Sandra Zampa, politica, giornalista; Maurizio Glielmo, chitarrista; Giovanni Negri, imprenditore, politico, giornalista; Bruno Praticò, baritono; Gabriele Bongiorni, ex calciatore; Nunzia Schiano, attrice.

Compleanno anche di: Francesca Archibugi, regista, sceneggiatrice; Anna Cardini, attrice; Fiorello (Rosario Tindaro Fiorello), showman, imitatore, conduttore radio e tv; Rita Rusic, attrice, produttrice; Davide Tortorella, autore tv, paroliere; Tommaso Calamaria, ex hockeista, allenatore; Michele Marziani, scrittore, giornalista; Lucio Laganà, ex cestista; Marina Massironi, attrice, doppiatrice; Tiziano Scarpa, romanziere, drammaturgo, poeta; Antonio de Vitis, ex calciatore, allenatore, dirigente; Massimo Sbaragli, ex cestista; Gloria Sirabella, attrice, artista; Luigi Voltattorni, ex calciatore, allenatore; Stefano Ciucci, ex calciatore, allenatore; Ice One (Sebastiano Ruocco), rapper, beatmaker, writer; Giuseppe Ferazzoli, ex calciatore, allenatore; Giovanni Guzzetta, giurista; Giovanni Soldini, velista; Flavio Albanese, attore, regista; Carla Barbarino, ex atleta; Niccolò Fabi, cantautore.

Poi, compiono gli anni: Piergiorgio Silvestrin, imprenditore, stilista; Daniele Manca, politico; Oscar Girardi, ex arbitro di calcio; Marco Ligabue, cantautore, chitarrista; Cristiano di Loreto, ex calciatore; Lorenzo Garzella, regista, sceneggiatore, produttore; Cuba Cabbal (Andrea Martelli), rapper; Alessandra Pescosta, snowboarder; Marco Bonafaccia, attore; J.C. Cinel, cantautore; Giorgio Corona, calciatore; Giuliano Pasini, scrittore; Laura Pausini, cantante, cantautrice, conduttrice tv; Alessandro Farina, ex pallavolista; Dolcenera (Emanuela Trane), cantautrice; Teresita Bramante, skeletonista, sollevatrice, ex bobbista; Roberto Cocco, pugile, kickboxer; Giuliano Covezzi, pilota moto; Lionel Scaloni, ex calciatore, allenatore; Paolo Valeri, arbitro di calcio; Domenico Ricatti, atleta; Daniele Corti, calciatore; Fernando Vitale, attore, personaggio tv; Manlio di Stefano, politico; Chiara Gribaudo, politica; Helena Hellwig, cantante; Michele Petracci, canottiere, dirigente; Federico Bisozzi, compositore; Markus Gander, hockeista; Gianfranco Terrin, attore; Fabio Sciacca, calciatore; Federica di Sarra, tennista; Cecilia Zublena, rugbista; Sebastiano Thei, pallavolista; Josè Reynaldo Bencosme de Leon, atleta; Nadir Minotti, calciatore; Kenneth Viglianisi, cestista; Giorgia Campana, ex ginnasta; DrefGold (Elia Specolizzi), rapper; Valentina Gagliardi, calciatrice e calciatrice a 5; Gabriele Ruiu, pilota moto.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Fiorello)