Buon compleanno Naomi Campbell, Romulo, Arturo Vidal…

…Leonardo Del Vecchio, Umberto Pinardi, Diego Novelli, Peter Nero, Giuliana del Bufalo, Giorgio Lainati, Luigi Gubitosi, Roberto Napoletano, Paola Rivetta, Edmondo Cirielli, Piernicola Pedicini, Ilaria Mauro, Giordano Benedetti, Michele Pellizzer, Aurora Ruffino…

Oggi 22 maggio compiono gli anni: Carmelo Sardo, giornalista, scrittore; Antonio Muratore, politico; Antonio Casellati, politico; Umberto Pinardi, ex calciatore, allenatore; Fiorenza de Bernardi, aviatrice; Diego Novelli, politico, giornalista; Peter Nero, pianista, musicista; Leonardo del Vecchio, imprenditore; Guido Brunetti, psicologo, scrittore; Annarosa Garatti, attrice, doppiatrice; Giancarlo Vasini, ex calciatore; Alessandro Quasimodo, attore, regista, poeta; Piero Lardi Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo; Gianni Gola, ex atleta, militare, dirigente sportivo; Francesco Montenegro, cardinale, arcivescovo; Alberto Alberani, ex pallanotista; Giuliana del Bufalo, giornalista, conduttrice tv.

Inoltre, compiono gli anni: Eva Ricca, doppiatrice; Gabriella Cristiani, montatrice, regista; Carlo Jacomuzzi, ex calciatore, dirigente; Vincenzo Franchitti, ex tennista; Rita Monico, cantante; Siegfried Brugger, politico, avvocato; Marco Mariani, politico; Emiliana (Emiliana Perina), cantante, attrice; Emilio Fantin, artista; Giuseppe Garesio, politico; Vittorio Viviani, attore; Carlo Spartaco Capogreco, storico; Alessandro de Petri, pilota moto; Ezio Blangero, ex calciatore; Paolo Pellegatti, batterista; Giorgio Lainati, politico, giornalista; Bartolo Ambrosione, cavaliere; Dania Cericola, attrice, doppiatrice; Guido Saibene, allenatore pallacanestro; Giosuè Boetto Cohen, giornalista, regista, conduttore tv; Luigi Gubitosi, dirigente d’azienda, dirigente pubblico; Roberto Napoletano, giornalista, scrittore; Settimio Benedusi, fotografo, giornalista; Maurizio Delvecchio, pittore; Paola Rivetta, giornalista; Margherita Antonelli, attrice; Raffaele Panico, giornalista, storico; Edmondo Cirielli, politico; Carlo d’Amicis, scrittore; Paolo Minicucci, ex calciatore a 5, allenatore, dirigente; Stefano della Santa, ex ciclista; Pietro Vignali, politico; Francesca Romana Zanni, attrice, drammaturga, regista.

Compleanno anche di: Veronika Logan, attrice; Piernicola Pedicini, politico; Naomi Campbell, modella, attrice, cantante; Marco Confortola, alpinista; Giovanni Falzone, trombettista; Fabio Sacchi, ex ciclista; Alessandra Balletto, giornalista; Marco Veronese, ex calciatore, allenatore; Piero Lacorazza, politico; Alessandro Roberto, ex sciatore, allenatore; Alessandro Bissa, batterista; Zampa (Alessandro Zampini), rapper; Marracash (Fabio Bartolo Rizzo), rapper; Nicoletta Tinti, ex ginnasta; Francesca Buccione, schermitrice; Francesco Alberti, hockeista; Andrea Rodeghiero, ex hockeista; Marco di Maggio, ex atleta; Michele Grassano, pallavolista; Romulo, calciatore; Arturo Vidal, calciatore; Cristian Cominelli, ciclocrossista, biker; Ilaria Mauro, calciatrice; Giordano Benedetti, atleta; Carola Librandi, calciatrice; Michele Pellizzer, calciatore; Aurora Ruffino, attrice; Mauro Vigorito, calciatore; Daniel Zampieri, pilota auto; Tommaso Cancellotti, calciatore; Dalia Muccioli, ciclista; Lorenzo Moschini, sciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Naomi Campbell)