Buon compleanno Sabrina Ferilli, Gabriele Mazzoleni, Jerry Calà …

…Mel Brooks, Nora Orlandi, Marco Columbro, Alfredo Cerruti, Allegra Caracciolo, Giovanni dell’Elce, Andrea Benelli, Giuseppe Lumia, Giovanni La Via, Lorenzo Amoruso, Davide Mandelli, Maurizio Domizzi, Mara Santangelo, Valentina Piroli, Karin Knapp, Aimone Alletti, Daniele Mori, Alessio Cragno…

Oggi 28 giugno compiono gli anni: Gabriele Mazzoleni, giornalista; Alessandro Mirandoli, ex schermidore; Carlo Bartoli, architetto, designer; Mel Brooks, regista, sceneggiatore, attore, produttore; Nora Orlandi, cantante, compositrice, pianista; Nicola Tempesta, judoka; Giuseppe Toma, pittore, scultore; Romano Sgheiz, canottiere; Roberto Poli, dirigente d’azienda; Giorgio Canali, ex calciatore, allenatore; Carlo Truzzi, presbitero, scrittore; Alfredo Cerruti, discografico, autore tv, attore; Lella Ravasi Bellocchio, psicologa, saggista; Pietro Guerra, ex ciclista; Luigi Maninetti, politico; Clino Trino Castelli, designer, artista; Allegra Caracciolo, filantropa; Luigi Renzo, vescovo; Raffaele Vacca, generale; Pier Luigi Bernabò, rugbista, allenatore, dirigente; Bruno Bigoni, regista, sceneggiatore, produttore; Gianluigi Pescio, chirurgo, pittore; Marco Columbro, attore, conduttore tv.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Antonio Lotierzo, poeta, scrittore, saggista; Jerry Calà, attore, cabarettista, regista; Fabio Fossati, cestista, allenatore; Giuseppe Giuliano, vescovo; Gianfranco Giagni, regista, sceneggiatore; Luigi Podestà, ex calciatore; Nicolò d’Amico, astrofisico; Claudio Carini, attore, regista, editore; Arcangelo Cavazzuti, discografico, musicista; Virginia Vianello, scenografa; Daniela Altomonte, dialoghista, sceneggiatrice; Giovanni dell’Elce, politico; Vittorio Frigerio, scrittore, saggista; Oreste Castagna, attore, doppiatore, regista; Andrea Benelli, tiratore; Giuseppe Lumia, politico; Gherardo Ugolini, filologo; Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario, saggista; Claudio Broglia, politico; Paolo de Toffol, ex calciatore, allenatore; Flavio Pagano, scrittore, giornalista; Antonio Provasio, attore.

Compleanno anche di: Valentino Valentini, politico; Piero Coen, ex cestista, allenatore; Giovanni La Via, politico; Carmine Masiello, generale; Luigi Casati, speleonauta; Sabrina Ferilli, attrice; Gianluigi Parlato, giornalista; Militant P. (Piero Longo), dj, cantante; Antonio Andrisani, attore, sceneggiatore, regista; Riccardo Esposito, cestista; Nadia Zicoschi, giornalista; Massimo Bedino, ex pallavolista; Davide Bramati, ex ciclista, dirigente; Loredana Maiuri, cantante; Paolo Montagnani, ex pallavolista, allenatore; Fabrizio Mori, ex atleta; Valeria Vaiano, attrice; Lorenzo Amoruso, ex calciatore, dirigente; Fabrizio Borroni, giocatore di biliardo; Roberta Castoldi, poetessa, violoncellista; Antonio Dattilo, ex arbitro di calcio; Piero Ausilio, dirigente sportivo; Mary Blindflowers, scrittrice, pittrice; Massimo Dedo, musicista; Cristiano Pavone, ex calciatore, giocatore di beach soccer.

Poi, festeggiano il compleanno: Francesco Rucco, politico; Luca Sironi, ex ciclista; Angelo Ciocca, politico; Simone Cadamuro, ex ciclista; Davide Mandelli, ex calciatore, allenatore; Alessandro Tiberi, attore, doppiatore; Simone Patrizi, cantante; Andrea Benetti, canoista; Maurizio Domizzi, calciatore; Valeria Vaglio, cantautrice; Mara Santangelo, ex tennista; Pierpaolo Zizzi, attore; Valentina Piroli, cestista; Valentina d’Urbano, scrittrice, illustratrice; Andres Diamond, conduttore tv, dj, wrestler; Karin Knapp, ex tennista; Aimone Alletti, pallavolista; Alessandra Tonelli, calciatrice; Davis Krumins, pallavolista; Daniele Mori, calciatore; Davide Raucci, cestista; Ernesto Torregrossa, calciatore; Alessio Cragno, calciatore; Eric Ruiu, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Sabrina Ferilli)