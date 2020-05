Buon compleanno Tony Renis, Giuliano Amato, Senta Berger…

…Alvar Gonzalez Palacio, Luciano Benetton, Maurizio Bertucci, Stevie Wonder, Emma Fattorini, Francesco Pigliaru, Stefano Tacconi, Roberto Occhiuto, Sergio Assisi, Paola Pessot, Salvio Simeoli, Matias Lequi, Michele Marconi, Gabriel Silva, Niccolò Centioni…

Oggi 13 maggio compiono gli anni: Marcella Girelli (suor Luisa), religiosa, giusta fra le nazioni; Ivano Cipriani, giornalista, saggista; Francesco Duzioni, ex calciatore, allenatore; Giuseppe di Falco, vescovo; Edoardo Lualdi Gabardi, pilota auto; Gilberto Milani, pilota moto, dirigente; Ida Coppini, pittrice; Luciano Benetton, imprenditore, politico, dirigente sportivo; Alvar Gonzalez Palacios, storico dell’arte; Giuliano Amato, politico, giurista; Rosario Ardica, politico; Sergio Gobbi, regista, sceneggiatore, produttore; Tony Renis, cantautore, attore, discografico; Giovanni Trapletti, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Giampaolo Lampredi, ex calciatore, allenatore; Senta Berger, attrice, produttrice; Giovanni del Tin, accademico; Ida Vallerugo, poetessa; Umberto Alessandrini, ammiraglio; Francesco Messineo, magistrato; Lino Fumagalli, vescovo; Valentino Balboni, pilota auto; Maurizio Bertucci, giornalista, politico; Giovanna Marinuzzi, chitarrista, cantante; Federico Caputi, ex calciatore; Giuseppe Fagni, ex calciatore; Stevie Wonder, cantante, polistrumentista, compositore; Emma Fattorini, politica, storica, scrittrice; Dario Squeri, politico; Paolo Barabani, cantautore; Claretta Carotenuto, attrice, regista; Raffaele di Risio, ex calciatore; Leslie La Penna, attore, doppiatore, dialoghista.

Compiono gli anni anche: Simona Mariani, attrice; Francesco Pigliaru, economista, politico, ex presidente Sardegna; Alberto Burgio, filosofo, politico; Antonio Rugghia, politico; Maurizio Sottana, allenatore pallacanestro; Franco Calone, cantautore; Luca di Fulvio, scrittore; Stefano Tacconi, ex calciatore; Enzo Vecciarelli, generale; Sista Bramini, regista, attrice; Mimmo Consales, giornalista, politico; Anna Bonel, doppiatrice, attrice; Pierluigi Astore, doppiatore; Fabrizio Contri, attore; Domenica Luciani, scrittrice; Stefano Ticci, bobbista; Paola Antonelli, designer, architetta; Silvia Marciandi, sciatrice; Andrea Sironi, economista; Fabio Calcaterra, ex calciatore, allenatore, dirigente; Rossana Rinaldi, mezzosoprano; Marco Nappi, ex calciatore, allenatore; Maurizio Nicolosi, attore; Giulio Borgo, scacchista; Silvio Vittorio Giampietro, ex calciatore; Alessandro Vedani, politico; Elisabetta Bucciarelli, scrittrice; Massimo Menghini, cestista; Roberto Occhiuto, politico; Annalisa Strada, scrittrice; Alberto Airola, politico; Lorenzo Ricci, ex atleta paralimpico; Chef Ragoo (Paolo Martinelli), rapper; Sergio Assisi, attore; Giovanni Tedesco, ex calciatore, allenatore, dirigente.

Poi, compleanno di: Cristian Bezzi, rugbista, allenatore; Alessandro Muzio, ex cestista, allenatore, dirigente; Veruska (Veruska Pieroni), cantante; Zahira Berrezouga, attrice; Alessia Pieretti, pentatleta; Mario Desiati, scrittore, poeta, giornalista; Paola Pessot, attrice, conduttrice tv; Martin Helfer, ex hockeista; Salvio Simeoli, attore; Matias Lequi, calciatore; Fabiana Sgroi, ex canoista; Angela Locatelli, calciatrice; Danilo Decembrini, pattinatore; Michele Marconi, calciatore; Chiara Baroni, calciatrice; Azzurra Principi, calciatrice; Gabriel Silva, calciatore; Niccolò Centioni, attore, doppiatore; Federica Fabbo, ginnasta; (Marco) Anastasio, cantautore; Gherardo Sabatini, cestista; Annamaria Serturini, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Senta Berger)