Buon compleanno Valentino, Antonio Polito, Maria Scicolone…

…Eugenio Calabi, Franco Nanni, Carmen Llera, Renato Schifani, Ferdinando Adornato, Sesa Amici, Mario Sesti, Sergio Ermotti, Laetitia Casta, Valerio Jalongo, Francesco Giro, Stefano Domenicali, Guido Improta, Ale di Ale e Franz, Simone Tomassini, Alessandro Cattelan, Manuel Coppola, Federico Ceccherini, Andrés Iniesta, Luca Matteucci, Serena Iansiti, Arianna Spessotto, Francesco d’Armiento, Giorgia Bracelli, Thibaut Courtois…

Oggi 11 maggio compiono gli anni: Eugenio Calabi, matematico; Fernando Alloni, ex pattinatore; Valentino (Valentino Garavani), stilista; Renzo Moschini, scrittore, politico; Franco Venturini, drammaturgo, regista,attore; Maria Scicolone, scrittrice, cantante, personaggio tv, sorella di Sofia Loren, madre di Alessandra Mussolini; Adriana Mulassano, giornalista; Giuseppe Giovenzana, politico; Bruno Magliocchetti, politico; Giovanni Manzolini, giornalista, politico; Haidi Giuliani, politica; Francesco Surdich, storico; Luigi Villa, ex calciatore; Sergio Soave, politico; Giampaolo Giuliani, tecnico; Luigi Marino, sindacalista, politico; Carmelo Giovanni Donno, storico; Alessandro Feroldi, giornalista, scrittore; Franco Nanni, ex calciatore, allenatore, dirigente; Piergiorgio Stiffoni, politico; Renzo Dubbini, storico architettura; Renato Schifani, politico, avvocato.

Inoltre, compiono gli anni: Luigi di Marzio, politico; Maurizio Mori, filosofo; Giangilberto Monti, cantautore; Renzo Musumeci Greco, maestro d’armi; Giancarlo Flati, pittore, scrittore, chirurgo; Carmen Llera, scrittrice; Ferdinando Adornato, politico, giornalista; Walter Cussigh, pilota moto; Aniello di Nardo, politico; Antonio Polito, giornalista, politico; Stefano Sabelli, attore; Klaus Schuster, allenatore di calcio; Tullio Mazzotti, ceramista, pittore; Sesa Amici, politica; Mario Sesti, regista, giornalista, critico cinema; Giovanni Grattoni, ex cestista; Gianfranco Mazzoni, giornalista; Marco Scardigli, saggista, scrittore; Massimo di Risio, pilota auto, imprenditore; Sergio Ermotti, banchiere, manager; Valerio Jalongo, regista, sceneggiatore, produttore; Marco Castoro, giornalista; Patrizia Pasqui, drammaturga, regista; Luca Drudi, pilota auto; Paolo Viacava, velista; Giulio Cadeo, allenatore pallacanestro; Francesco Giro, politico.

Poi, festeggiano il compleanno: Claudio Chillemi, scrittore; Angelo Lorenzetti, allenatore pallavolo; Stefano Domenicali, dirigente d’azienda, dirigente sportivo; Luca Prina, ex calciatore, allenatore; Davide van de Sfroos (Davide Bernasconi), cantautore, chitarrista, scrittore; Antonella Baldini, attrice, doppiatrice; Guido Improta, politico, dirigente d’azienda; Carolina Zaccarini, attrice; Alberto Ostini, fumettista, sceneggiatore; Margherita Corrado, archeologa, politica; Vanessa Giuliani, attrice, doppiatrice; Alessandro Besentini (Ale di Ale e Franz), attore; Gabriele Colombo, ex ciclista; Alexander Gschliesser, ex hockeista, allenatore; Annalisa Nisiro, nuotatrice; Elena Paparazzo, ex cestista; Giuseppe Carlotti, scrittore; Luca Giovanardi, musicista; Simone Tomassini, cantautore; Lorenzo Tamburini, truccatore; Laetitia Casta, modella, attrice; Giuseppe Albanese, pianista; Alessandro Cattelan, conduttore tv e radio, scrittore.

Compleanno anche di: Paolo Cossi, fumettista; Andrea Rabito, ex calciatore, allenatore; Federico Mistrangelo, ex pallanotista, allenatore; Nello Russo, ex calciatore; Manuel Coppola, ex calciatore, allenatore; Mauro Facci, ex ciclista; Davide Matteini, calciatore; Andrés Iniesta, calciatore; Luca Matteucci, cestista; Christian Obodo, calciatore; Serena Iansiti, attrice; Giulia Nasuti, calciatrice; Matteo Zani, calciatore a 5; Arianna Spessotto, politica; Tony Colombo, cantautore; Daniele Magliocchetti, calciatore; Niccolò Bertola, velista; Gianluigi Bianco, calciatore; Mirco Bertolina, fondista; Federico Ceccherini, calciatore; Thibaut Courtois, calciatore; Francesco d’Armiento, schermidore; Roberto Insigne, calciatore; Vincenzo Dolce, pallanotista; Alberto Maffei, snowboarder; Lorenzo Sonego, tennista; Giorgia Bracelli, calciatrice; Sofia Viscardi, youtuber, scrittrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Maria Scicolone)